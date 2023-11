RE1 und RB71 betroffen Baum umgestürzt: Immernoch Ausfälle im Zugverkehr zwischen Trier und Merzig (Fotos)

Die Züge aus Richtung Saarbrücken endeten und begannen laut Bahn in Merzig. Die Züge aus Richtung Trier endeten und begannen vorzeitig in Saarburg. „Wir haben für Sie einen Ersatzverkehr mit drei Bussen zwischen Saarburg und Merzig eingerichtet“, teilt das Unternehmen mit. Und weiter: „Bitte beachten Sie, dass die Busse ohne festen Fahrplan verkehren und eventuell nicht immer unmittelbar am Bahnhof halten können.“ Die Mitnahme von Fahrrädern sei aus Kapazitätsgründen leider nicht möglich.