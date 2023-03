Busse wegen Schnee verspätet Ausfälle und Verspätungen bei der VRT: Diese Linien sind betroffen

Linie 20 Trier – Lorscheid, Linie 200 Trier – Hermeskeil, Linie 202 Trier – Beuren, Linie 203 Kell am See – Thomm, Linie 204 Hermeskeil – Naurath, Linie 205 Hermeskeil – Osburg, Linie 206 Hermeskeil – Deuselbach, Linie 208 Thiergarten – Hermeskeil, Linie 209 Hermeskeil – Muhl, Linie 226 Thomm – Schweich, Linie 230 Trier – Kell am See, Linie 231 Trier – Gusterath, Linie 233 Hermeskeil – Kell am See, Linie 234 Hermeskeil – Kell am See, Linie 237 Kell am See – Pluwig, Linie 238 Paschel -Niederzerf

Linie 239 Saarburg – Greimerath

Linie 240 Kell am See – Saarburg