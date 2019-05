Neuer Kreistag Trier-Saarburg : Ausgezählt nach 43 Stunden – das ist der neue Kreistag Trier-Saarburg

Trier Es hat 43 Stunden nach Schließung der Wahllokale gedauert, bis die Zusammensetzung des neuen Trier-Saarburger Kreistags festgestanden hat. Kurz vor 13 Uhr ist in der Kreisverwaltung das letzte Ergebnis eingegeben worden.

Neben den üblichen kleineren Veränderungen in der Reihenfolge hat es einige prägnante Verschiebungen gegeben. Hans-Peter Schneider, der nach einer Kampfkandidatur gegen Alexander Bohr Platz 6 der CDU-Kreistagsliste errungen hatte, erzielte am Platz 31 der Liste. Bohr hat sich inzwischen aus der Politik zurückgezogen. Der an zweiter Stelle der FDP-Liste ins Rennen gegangene Bernhard Busch hat den erneuten Sprung in den Kreistag nicht geschafft. Der frühere Bürgermeister der VG Ruwer hat am Ende nur das fünftbeste Ergebnis erreicht.