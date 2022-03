Konzert : Wenn Altes und Neues verschmelzen und eine ganz eigene Synthese schaffen

Ausnahmekünstler John Kameel Farah bei seinem Konzert in der Trierer Tuchfabrik. Foto: Fabian Pütz-Antony

Trier Als John Kameel Farah das Publikum im kleinen Saal der Trierer Tuchfabrik am Donnerstagabend mit seinem etwa eineinhalbstündigen Programm unterhielt, war die Atmosphäre buchstäblich unbeschreiblich.

Sein Programm hat einen klassischen ersten Teil – überwiegend inspiriert von den Stücken des englischen Komponisten William Byrd – zu Zeiten Shakespears der bedeutendste Komponist. Und einen modernen Teil, in dem Farah seine eigenen Werke und Kompositionen vorträgt. In den Pausen und Übergängen bemüht er sich – der deutschen Sprache noch nicht immer ganz mächtig – stets um Worte der Erklärung zu den spezifischen Eigenheiten seiner Kunst und den Besonderheiten: etwa Parallelitäten zwischen zwei Tonleitern verschiedener Genres.

Die Stücke sind offenkundig mit viel Sorgfalt ausgewählt. Charakteristisch für seine eigenen Werke, bei denen der Flügel inhaltlich stets im Zentrum steht, sind dissonante Melodien und das Einbauen ganz verschiedener Töne, Laute, Geräusche und Stimmen. Oft entsteht dabei eine diffuse, schwer auf ein Gefühl zu reduzierende Stimmung, die am ehesten als „sphärisch, majestätisch, mystisch oder gar düster“ bezeichnet werden kann.

Ein angestrengter, unzufriedener Blick, kirschrote Wangen, Finger schneller als das Auge und krauses, im Scheinwerferlicht grau schimmerndes Haar: die unübersehbaren Attribute eines Ausnahmekünstlers. Der Mann, von dem hier die Rede ist, heißt John Kameel Farah. Er ist ein 49-jähriger, kanadischer Einwanderersohn palästinensischer Eltern, aber vor allem ein Komponist, Pianist und Performer elektronischer Musik aus Toronto (Kanada). Zurzeit lebt er in Berlin lebt und hat dort klassische Musik studiert. Seine Arbeiten enthalten Elemente aus ganz verschiedenen Kulturen, Epochen und Genres. Darunter sind barocke und frühzeitliche Musik, experimentelle und zeitgenössische Klassik, Improvisation, Klänge aus dem Nahen Osten und elektronische Musik.

Manche Stücke folgen einer klar nachvollziehbaren Struktur, andere sind so experimentell, dass man meinen könnte, sie seien gänzlich improvisiert. Doch egal welches seiner vielseitigen Werke er gerade anstimmt, John Kameel Farah versinkt dabei immer in extatischer Kontemplation, schließt die Augen und verschmilzt scheinbar mit seiner Musik. Während eines seiner Erklärungsversuche sagt er sinngemäß: „Ideen imitieren sich selbst und in immer neuer Anordnung und Akzentuierung, erschaffen Sie etwas gänzlich Neues.“