Ausnahmezustand: Corona kriegt Trier in den Griff

Trier Karl Marx, Toilettenpapier und Freitag, der 13.: Impressionen davon, wie eine unsichtbare Gefahr auf einmal das Leben in der Stadt diktiert.

Es liegt nicht allein am lausigen Wetter, dass Karl Marx ganz alleine auf weiter Flur steht. Die Bronzestatue auf dem Simeonstiftplatz, sonst eines der beliebtesten Fotomotive Triers, zieht jetzt gar nicht. Matthias Elsen (55), Mitarbeiter der Straßenreinigung, weiß auch warum: „Es sind ja keine Touristen da.“ Dass in einer leeren Stadt auch die Mülleimer ziemlich leer bleiben und überhaupt weniger Unrat anfällt, macht Elsen nicht froh: „Nein. Lieber volle Stadt und viel zu tun. Das hier passt nicht zu Trier.“

„Das hier“, das sind die Auswirkungen von Corona. Die Mediziner kriegen das Virus (noch) nicht in den Griff, aber das Virus das öffentliche Leben. Erst recht, als ausgerechnet am Freitag, dem 13., drastische Einschränkungsmaßnahmen verkündet werden. „Jetzt wird es noch schlimmer“, fürchtet Friedhelm Schneider (61), der den Kiosk auf dem Hauptmarkt betreibt. Allein vom Verkauf von Zeitungen und Zeitschriften könnte er nicht leben, sagt er; „85 Prozent vom Umsatzgewinn bringen Souvenirs und Ansichtskarten, also Dinge, die im Moment so gut wie gar nicht gehen.“