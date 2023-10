Ende des Jahres soll alles fertig sein Bald sieht die neue Mäusheckerhalle auch außen herum schön aus

Toll sieht sie aus, die neue, zwölf Millionen Euro teure, Sporthalle am Mäusheckerweg: Die Fassade schimmert zwischen Gold und Messing, das Eingangsportal ist eingebettet in eine große moderne Fensterfront. Nur: Durch den Haupteingang an der Vorderfront hat die topmoderne Halle bislang noch niemand betreten. Zwar war das Gebäude an sich schon im Sommer 2021 nach rund drei Jahren Bauzeit fertig. Und seit September vor zwei Jahren finden dort auch wieder Sportunterricht, Vereinstraining und andere Veranstaltungen statt. Die Herrichtung der Außenanlage hatte sich allerdings wegen Umplanungen mehrfach verzögert. Insbesondere die ursprüngliche Version der Außentreppe musste nochmal neu entworfen werden, damit auch Rollstuhlfahrer bequem den Haupteingang erreichen können.