Sport : 66 000 Menschen besuchen Trierer Freibäder im Corona-Sommer

Trier Das Nordbad ist seit dieser Woche geschlossen, und die Stadt Trier zieht Bilanz der außergewöhnlichen Corona-Freibadsaison.

Mit der Schließung des Freibades Trier-Nord wurde die Saison 2020 in den Trierer Freibädern am Sonntag beendet, nachdem das Trierer Südbad bereits eine Woche zuvor seine Tore geschlossen hatte. Bürgermeisterin und Sportdezernentin Elvira Garbes zeigt sich sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf: „Wir haben es unter schwierigen Voraussetzungen und hohem Zeit- und Erwartungsdruck geschafft, sowohl das Nord- als auch das Südbad am 20. Juni zu öffnen, nachdem feststand, dass einige Freibäder in der Region Trier dieses Jahr überhaupt nicht öffnen werden. Rückblickend kann festgehalten werden, dass die erarbeiteten Betriebs- und Hygienekonzepte gegriffen haben und sehr gut umgesetzt wurden. Darüber hinaus haben sich die Badegäste insgesamt sehr diszipliniert an die vorgegebenen Schutz- und Hygieneregeln gehalten, so dass in beiden Trierer Freibädern kein Sicherheitsdienst beauftragt werden musste.“