Campus : Ausstellung an der Uni Trier: Wie Geflüchtete Heimat sehen

Trier Fotos und Texte des Projekts sind bis zum 31. Juli an der Universität Trier zu sehen.

Seit drei Jahren bietet die Universität Trier mit dem Programm „Fit fürs Studium“ studierfähigen Flüchtlingen die Möglichkeit, sich auf die Fortsetzung oder Aufnahme eines Studiums an einer deutschen Hochschule vorzubereiten. Das Foto-Text-Projekt zum Begriff Heimat, das in Zusammenarbeit mit dem Fach Deutsch als Fremd- und Zweitsprache durchgeführt wurde, ist Teil dieses Programms. Jetzt sind die Bilder und Texte in einer Ausstellung zu sehen, die die Universitätsbibliothek Trier vom 9. bis zum 31. Juli in ihrem Foyer zeigt. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Universitätsbibliothek besucht werden. Der Eintritt ist frei.