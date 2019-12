Kultur : Die Weihnachtsgeschichte in der Milchkanne

Trier Die Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars Trier zeigt noch bis zum 18. Dezember eine Krippenausstellung.

Neben heimatlichen und orientalischen Großkrippen sind auch Arrangements in Lampen, Milchkannen und Edelsteinen zu sehen. Parallel dazu zeigt die Bibliothek die Ausstellung „Weihnachten in der Buchkunst des 10. bis 12. Jahrhunderts“. Darin sind die Ereignisse der Geburts- und Kindheitsgeschichte Jesu Christi in Nachbildungen von Buchmalereien zu sehen. Die Ausstellungen sind kostenfrei in der Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars Trier montags bis donnerstags von 8.30 bis 18 Uhr und freitags von 8.30 bis 15.30 Uhr zu sehen. Führungen für Gruppen sind nach Anmeldung unter Telefon 0651/9484143 möglich. Infos: www.bps-trier.de