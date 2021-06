Kultur : Ausstellung und Online-Vortrag der Kunstakademie

Trier Die Europäische Kunstakademie lädt Interessierte zur Eröffnung der Ausstellung GREAT zum Walk-in am Freitag, 25. Juni, um 18 und 19.30 Uhr in der Kunsthalle Trier ein. Sieben Duos aus Künstlerinnen und Künstlern der Gesellschaft für Bildende Kunst Trier (G.B.

Kunst) und eingeladenen Gast-Künstlern zeigen in einer jurierten Ausstellung großformatige Arbeiten. Die Werke wurden eigens für die Ausstellung GREAT in der Kunsthalle Trier konzipiert.

Für den Walk-in besteht eine Vorausbuchungspflicht mit Kontaktdatenerfassung. Eine Anmeldung per Telefon oder Mail für ein Zeitfenster ist notwendig. Die Zeitfenster umfassen eine Stunde und beginnen um 18 und 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist möglich bei der G.B. Kunst unter 0172/9538437 (Dienstag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr) oder per E-Mail an vorstand@gb-kunst.de.