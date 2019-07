Ausstellung : Ausstellung im Robert Schuman Haus Trier

Trier Die Schreinerinnung Trier-Saarburg präsentiert die diesjährigen Gesellenstücke des Wettbewerbes „Die Gute Form 2019“ von Samstag, 6. Juli, bis Donnerstag, 18. Juli, in den Räumen des Robert Schuman Hauses, Auf der Jüngt 1, in Trier.

Der Wettbewerb „Die Gute Form“ zeichnet exzellent gestaltete Möbelstücke aus den Reihen der Innungs-Betriebe im Raum Trier-Saarburg aus. So abwechslungsreich wie die tägliche Arbeit in den einzelnen Betrieben, so vielgestaltig sind auch die gezeigten Stücke. Den Gesellen standen zur Fertigung ihrer Stücke 100 Arbeitsstunden zur Verfügung. Die ausgestellten Exponate wurden mindestens mit der Note „gut“ bewertet. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag und Sonntag von 8 bis 12 Uhr. Der Eintritt ist frei.