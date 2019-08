Ausstellung : Ausstellung in der Deutschen Richterakademie

Ausstellung in der Deutschen Richterakademie

Trier Unter dem Motto „Secret Life“ steht die neue Ausstellung der Künstlerin Stefanie Ahlbrecht, die in der Tagungsstätte Trier der Deutschen Richterakademie am Donnerstag, dem 29. August, um 19.30 Uhr mit einer Vernissage eröffnet wird.

Gezeigt werden über 20 Gemälde der in Saarlouis geborenen Künstlerin, die ihre Werke bereits mehrfach in Einzelausstellungen unter anderem in Frankreich, Berlin und Chisinau präsentierte.