Alphabetisierung : Freude am Schreiben und der Schrift

Freude am Schreiben und der Schrift

Trier (red) Probleme mit dem Lesen und Schreiben beeinträchtigen das Leben von 6,2 Millionen Erwachsenen in Deutschland. Den Rentenantrag vor sich herzuschieben, den Kindern nicht vorzulesen oder die Beförderung abzulehnen, aus Angst Texte nicht entschlüsseln und schriftliche Arbeiten nicht erledigen zu können, verletzt das Selbstwertgefühl, führt zu sozialer Ausgrenzung und verhindert eine Beteiligung am gesellschaftlichen Leben.

Zum Weltalphabetisierungstag am Dienstag, 8. September präsentiert das Projekt „Knotenpunkte für Grundbildung“ im städtischen Bildungs- und Medienzentrum daher im Foyer der Stadtbücherei im Palais Walderdorff Plakate, Gedichte und Kurzgeschichten der Trierer Selbsthilfegruppe „Wortsalat“.

Die Ausstellung „Menschen auf dem Weg zur Schrift“ wird am Dienstag, 1. September, 16 Uhr, mit einer Lesung des Trierer Schauspielers Martin Geisen eröffnet. Er präsentiert unter anderem Auszüge der Romane „Die Verwandlung“ von Franz Kafka sowie „Tschick“ von Wolfgang Herrndorf und aus Erzählungen von Hermann Hesse – teilweise in Einfacher Sprache.

Diese Texte sind ein Beleg dafür, wie Menschen auf dem Weg zur Schrift wachsen, Freude am Schreiben und am schriftlichen Ausdruck gewinnen und an der allgemeinen Schriftkultur teilhaben können.