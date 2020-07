Gemeindeleben : Herz Jesu – wo halb Trier geboren wurde

Trier-Süd Eine Ausstellung zeigt die wechselhafte Geschichte des ehemaligen Trierer Südstadt-Krankenhauses. Schauplatz ist die Kirche gleich nebenan.

Erst stand die Kirche (fertiggestellt 1895), drei Jahre später folgte das Krankenhaus: Zweimal Herz Jesu in der boomenden neuen Südstadt. Ein einzigartiges Ensemble. Triers einzige im 19. Jahrhundert entstandene katholische Gemeindekirche und ein von Franziskanerinnen betriebenes Hospital in der nach dem preußischen Kronprinzen Friedrich Wilhelm benannten Straße im preußischen Trier. Eine Frühform von Ökumene, die längst Geschichte ist. Das Krankenhaus gibt es seit 2006 nicht mehr. Dem Umzug der letzten Abteilungen ins Klinikum Mutterhaus folgte der Abriss des Komplexes, lediglich der nicht unter Denkmalschutz stehende, aber stadtbildprägende Kernbau blieb stehen. Es war das Ende einer Ära, schließlich ist „halb Trier“ in Herz Jesu zur Welt gekommen, wo über viele Jahre hinweg jeweils mehr als 1000 Geburten verzeichnet wurden. Auch daran erinnert die Ausstellung „Hôtel Dieu – Gottes Herberge“, die am Samstag, 18. Juli, 12 Uhr, in der Kirche Herz Jesu eröffnet wird. Veranstalter ist der Verein sredna-herzjesu, maßgeblicher Initiator ist Dr. Franz-Josef Tentrup. Für den 81-jährigen früheren Chefarzt war es „ein Herzensanliegen, meinen Beitrag zu der Ausstellung zu leisten, quasi als Dankeschön an das Krankenhaus, in dem ich meine letzten 13 Berufsjahre verbrachte. Es waren meine besten“.