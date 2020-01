Ausstellung : Ausstellung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht 

Trierweiler „Frauen wählt, jede Stimme zählt“ – Mit diesem Slogan warb die erste deutsche Frauenbewegung am 19. Januar 1919 für den Gang zur Wahlurne.

Es war der Tag an dem Frauen in Deutschland erstmals an Wahlen teilnehmen durften. Und die Frauen folgten diesem Aufruf mit überwältigender Resonanz: 80 Prozent aller wahlberechtigten Bürgerinnen gaben ihre Stimme ab.