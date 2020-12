Weihnachtsgeschichte : Ausstellung zu Krippen wird in Trier auf Museumswand projiziert

Trier (red) Alle Jahre wieder zeigt das Museum am Dom Trier in der Advents- und Weihnachtszeit Krippen und andere Bilder zur Weihnachtsgeschichte. Auch in diesem Jahr war alles vorbereitet in der Hoffnung um oder nach Weihnachten könnten die Museen wieder öffnen.

Inzwischen ist es wahrscheinlich, dass bis Ende Januar nicht an eine Museumsöffnung zu denken ist.

Deshalb hat das Museum am Dom zwei Videos über seine Weihnachtsdarstellungen produziert: einen Ausstellungsrundgang mit der Kamera kann ab sofort im Internet auf der Homepage des Museums oder auf der Facebook-Seite angeschaut werden. Mit Einbruch der Dunkelheit wird das Video auch auf die Fassade des Musemsgebäudes am Bischof-Stein-Platz projiziert. Zu sehen sind neben zeitgenössischen Motiven zum Thema Menschwerdung und Geburt eine Reihe von heimatlichen Krippen. Leihgaben dazu kamen freundlicherweise vom Krippenmuseum „Haus der Krippen“ in Klüsserath, dem Krippenbauer Christoph Ambré sowie der Domschatzkammer Trier.