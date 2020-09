Glaube : Austausch: Gott und die Welt @home

Trier/Saarburg/Konz/Hermeskeil Mit Freunden treffen, Gespräche im Café oder Impulsvorträge in öffentlichen Einrichtungen: Das alles war während des Shutdowns nicht möglich und ist auch jetzt noch mit Hygieneregeln verbunden. Die Abteilung Jugend im Bistum Trier bietet deshalb einen moderierten Zoom-Videochat an, der in lockerer Atmosphäre zum Austausch einlädt.

An einem Mittwoch im Monat, von 20 bis 21.30 Uhr, treffen bei „Gott und die Welt @home“ Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Europa mit Experten zusammen. Die Video-Session am Mittwoch, 9. September, beschäftigt sich mit Nachhaltigkeit beim Einkauf und geht auf Aspekte wie fairen Handel, globalisierte Lieferketten und Ernährung ein. Als Experten sind Sabine Mock und Michael Jakobs von der Lokalen Agenda 21 Trier geladen.

Informationen unter www.jugend

-bistum-trier.de/angebote/aktionen

-und-projekte/gott-und-die-welt-home/