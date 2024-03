Welchen Wert hat die Demokratie? Schüler aus Trier gewinnen Wettbewerb des Bundestags

Welchen Wert hat die Demokratie? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Schülerwettbewerbs, den der Deutsche Bundestag ausgeschrieben hatte. Die Hauptfrage an die Schüler war, ob sie die Jahre 1848 und 1949 feiern oder gedenken wollen. 1848 versammelte sich das gesamtdeutsche Parlament erstmals in der Frankfurter Paulskirche. 1949 trat das Grundgesetz in Kraft.