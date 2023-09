Langjähriges Engagement für Gefangene Auszeichnung fürs Ehrenamt in Trierer Gefängnis

Doch was macht der Anstaltsbeirat überhaupt? „Der Anstaltsbeirat stellt quasi die Öffentlichkeit im Justizvollzug dar“, erläutert Beckmann. Laut Landesjustizvollzugsgesetz wirken die Mitglieder beratend bei der Gestaltung des Vollzugs und der Eingliederung der Gefangenen mit. Dem Beirat sollen insbesondere Abgeordnete, Mitglieder kommunaler Vertretungen sowie in der Sozialarbeit erfahrene Personen angehören. Der Stadtrat sowie der Kreistag können Bürger zur Aufnahme in dieses Gremium vorschlagen. Diese sollten Verständnis für die Aufgaben und Ziele des Vollzugs haben und bereit sei, bei der Eingliederung entlassener Gefangener mitzuarbeiten.