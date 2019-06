Kommunalpolitik : Auszeichnung, Lob – und mahnende Worte vom Trierer Oberbürgermeister

Trier Klare Worte bei der Feierlichen Ratssitzung: „Jetzt reicht’s!“ – Oberbürgermeister Leibe will Beleidigungen von Ratsmitgliedern, wie bei der Demonstration gegen Straßenbaubeiträge, nicht dulden.

Trotz des feierlichen Rahmens und den mit viel Applaus bedachten Klängen des Gitarrenduos Klaus Lieser und Stephan Völpel waren bei der feierlichen Ratssitzung der Stadt Trier auch ernste und mahnende Worte zu hören. So nahm Oberbürgermeister Wolfram Leibe in seine Ansprache Bezug zu der Demonstration gegen Anliegerbeiträge am Dienstag auf dem Augustinerhof. „Jetzt reicht’s!“, formulierte er mit Blick auf den verbalen Spießrutenlauf der Ratsmitglieder auf ihrem Weg in den Rathaussaal. „Stadtratsmitglieder wurden vor der Tür beleidigt. Der Ton war von Aggressivität geprägt. Wir machen Kommunalpolitik für die Bürgerinnen und Bürger und nicht, um dafür auch noch persönlich angegriffen zu werden. Lassen Sie uns gemeinsam Grenzen setzen, sonst diskutieren wir irgendwann, dass Ratsmitglieder geschlagen und ermordet werden. Lassen Sie uns frühzeitig sagen: Halt!“ Für diese Aussagen erhielt er von allen Anwesenden viel Applaus.