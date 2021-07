Kita : Auszeichnung und Verabschiedung in Kita Langsur

Auszeichnung und Verabschiedung in Kita Langsur

Langsur In der Kita in Lang­sur hat es zwei besondere Anlässe gegeben: den Erhalt einer Auszeichnung und die Verabschiedung einer langjährigen Mitarbeiterin.

„Eine Legende verlässt das Gelände“: Mit diesem Spruch und einer Abschiedsfeier wurde Petra Berschens in den Ruhestand verabschiedet. Seit 1975 war Berschens in der Kita beschäftigt. Viele Erwachsene kennen sie, weil sie selbst schon bei ihr in den Kindergarten gegangen sind.