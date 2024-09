Wer zahlt was? Diese Tipps sollten Sie beachten, wenn ihr Auto aufgebrochen wurde

Die Presse-Mail der Trierer Polizei, sie gehört dieser Tage schon zum Standardprogramm eines jeden Vormittags: So auch am Freitag: „Erneut vier Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen“, lautet der Betreff der Mail, die um kurz nach 10 Uhr im Volksfreund-Postfach eintrudelt. Die Tatorte diesmal: Paulinstraße, Thyrsusstraße, Am Beutelweg und Thebäerstraße. Der Tatzeitpunkt: zwischen Mittwoch 14.30 Uhr und Donnerstag um 18.49 Uhr. „In allen Fällen“, so schreibt die Polizei, „wurden Wertgegenstände aus den Fahrzeugen entwendet“.