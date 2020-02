Blaulicht : Auto gerammt – Verursacher begeht Fahrerflucht

Trier In der Kaiserstraße in Trier wurde am Donnerstag, 20. Februar, zwischen 8 und 14 Uhr, ein geparkter silberner Opel Astra durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug seitlich beschädigt. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss unerlaubt den Unfallort.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken