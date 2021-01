Sachbeschädigung : Auto in Farschweiler zerkratzt

Farschweiler Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 13 und 15 Uhr einen schwarzen Audi Q7 auf dem Parkplatz an der Grillhütte in Farschweiler/Sternfeld, beschädigt. Das Fahrzeug wurde laut Polizei an beiden Fahrzeugseiten sowie am Kofferraum vermutlich mit einem spitzen Gegenstand, erheblich zerkratzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken