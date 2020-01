Fahrerflucht : Auto in Trierer Karl-Marx-Straße gerammt und einfach weitergefahren

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei in der Trierer Karl-Marx-Straße ereignet. Am Samstag, 11. Januar, zwischen 12.30 und 13 Uhr habe ein unbekannter Fahrer vermutlich beim Rangieren ein am Rand geparktes Fahrzeug an der linken Heckseite touchiert.

Es sei Sachschaden an Stoßstange, Kofferraumdeckel und dem hinteren Kotflügel in Höhe von circa 4000 Euro entstanden. Der Fahrer habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das Unfallfahrzeug dürfte, so die Polizei, ebenfalls Schäden aufweisen.