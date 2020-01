Auto auf Parkplatz in Trierer Gottbillstraße touchiert und geflüchtet

Trier Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich am Montag, 13. Januar, zwischen 13.50 und 14.10 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Trierer Gottbillstraße 12 bis 18 ereignet.

Wie die Polizei mitteilte, kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit einem braunen PKW der Marke Mazda, der auf dem Parkplatz stand. Als unfallverursachendes Fahrzeug kommt laut Polizei ein grauer Audi A4 mit Stahlfelgen in Betracht. Bei der Kollision sei an dem Mazda ein Sachschaden in Höhe von etwa 900 Euro entstanden.