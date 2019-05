später lesen Unfall Autofahrer bei Zusammenstoß verletzt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Bei einem Verkehrsunfall in Schweich ist am Samstag ein Autofahrer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 16.55 Uhr an der Kreuzung Ludwig-Uhland-Straße/Bertradastraße.