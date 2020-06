Die Polizei bittet um Hinweise : Autofahrer beleidigt und bedroht Radfahrer

Foto: TV/Klaus Kimmling

Osburg Von einem Autofahrer beleidigt und später auch bedroht worden ist laut Polizei ein Radfahrer nach dessen Angaben auf der L 149/Kreuzung B 52 bei Osburg. Der Vorfall habe sich am Mittwoch, 24. Juni, zwischen 9.30 und 10.30 Uhr ereignet. Am Kreisverkehr am Ortseingang Osburg soll der Fahrer eines silbernen Mercedes den Fahrradfahrer mit einem Schlagstock bedroht haben.