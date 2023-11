Kolumne Straßenkampf Tödlich verunglückter Radfahrer: Die Aufarbeitung vor Gericht wird zur Lehrstunde

Ein 84-Jähriger ist mehrmals mit dem E-Bike unterwegs. Der rüstige Rentner hält sich so topfit. Bis er von einem anderen Rentner in der Loebstraße in Trier an einer Engstelle auf einem Zebrastreifen überholt wird. Das Auto erwischt den Radler mit dem Außenspiegel. Der 84-Jährige stürzt und stirbt ein paar Tage später im Krankenhaus. Das ist erschütternd. Aus dem Leben gerissen wegen eines waghalsigen, absolut falsch eingeschätzten Überholmanövers.