Millioneninvestition Autohaus Müller-Dynamic: Das plant der BMW- und Mini-Händler am neuen Standort in Trier-Nord

Die Tage des BMW-Standorts in der Luxemburger Straße in Trier-Euren sind gezählt. Denn die Müller-Dynamic GmbH baut derzeit in der Ruwerer Straße ein neues Autohaus. Der Bau befindet sich jedoch noch in solch einem Zustand, dass es einiger Fantasie bedarf, sich dort den Verkauf von Automobilen vorzustellen. Nun hat der künftige Betrieb über seine Pläne informiert.