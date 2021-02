Fastnacht : Autokorso am Rosenmontag: Ehranger Karnevalisten überraschen ihre Prinzessin

Trier-Ehrang Der große Umzug musste ausfallen. Doch die Karnevalisten der KG Rot-Weiss Ehrang haben am Rosenmontag zumindest für einen kleinen Ersatz gesorgt. Und dabei ihrer Prinzessin gratuliert, die an diesem Tag nicht nur gern die Fastnacht gefeiert hätte.

Ein Rosenmontag ohne richtigen Karnevalsumzug - damit mussten sich die Karnevalisten der KG Rot-Weiss Ehrang pandemiebedingt notgedrungen abfinden. Dennoch haben sie es sich nehmen lassen, am wichtigsten Tag der närrischen Session ihrer Prinzessin „in Lauerstellung“, Andrea Schmitt, einen Besuch abzustatten. Denn die Prinzessin hätte an diesem Tag nicht nur gern die Straßenfastnacht mit ihnen gefeiert, sondern auch ihren runden Geburtstag.

Und so stiegen die Mitglieder der KG in ihre Autos und gatulierten um 14.11 Uhr coronakonform per „PKW-Umzug“ vom Wagen aus der überraschten Majestät. 36 Autos fuhren laut dem Verein über den Hof von Getränke Schmitt. Den Aktiven sei es eine Ehre gewesen, für die langjährige Mitstreiterin in der KG Rot-Weiss natürlich kostümiert und mit bunt geschmückten Fahrzeugen mehrere Ehrenrunden über den Hof und durch Ehrang zu drehen. Die Reaktion der überraschten Prinzessin: große Freude und Rührung. Es sei ihr großer und lange vorbereiteter Traum gewesen, in dieser Session an ihrem runden Geburtstag auf dem Prinzenwagen durch Ehrang zu ziehen. Da Corona dies verhindert habe, werde die Fahrt verschoben und die Geburtstagsparty umso größer nachgefeiert.