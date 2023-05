„GedichtBildBand“-Reihe wird fortgesetzt Autor aus Longuich veröffentlicht neuen Lyrik-Band

War es bisher Band eins in Grün im Sinne eines Hoffnungsschimmers, gefolgt von Band zwei in Blau als Gefühl der Stille und Ruhe, so bereitet nun der dritte Band mit dem Titel „Metanoia – Ändere Deinen Sinn“ in der geheimnisvoll wirkenden Schrift die Bühne für das kreative Sein im Leben, welches dieses Mal durch die Farbe Violett gekennzeichnet wird.