Kostenpflichtiger Inhalt: Sicherheit : Autoraser auf dem Moselradweg: Erste Reaktionen nach Vorfall in Trier

Über den cityseitigen Moselradweg zwischen Römer- und Konrad-Adenauer-Brücke ist laut der Aussage eines Zeugen am späten Dienstagabend ein noch unbekannter Autofahrer gerast. Unser Foto vom Mittwoch zeigt ein städtisches Betriebsfahrzeug, das dort mit Schritttempo unterwegs ist. Foto: Roland Morgen

Trier Ein Fußgänger kann sich auf dem schmalen Radweg nach eigener Aussage nur mit einem Sprung ins Gebüsch retten, als sich ihm von hinten ein Auto schnell nähert. Der unbekannte Raser weckt Erinnerungen an die Amokfahrt vom 1. Dezember in der Trierer Innenstadt. Was bisher über den Fall bekannt ist und wie sich die Stadt dazu äußert.