Lesung : Autorenlesung mit Florian Schwarz in Hermeskeil

Foto: Florian Schwarz

Hermeskeil (red) Sommer 1916: Hell und freundlich scheint die Sonne, in sanften Böen streicht der warme Wind durch das abgeschiedene Tal, in dem der junge August lebt. Das Leben meint es gut mit ihm – bis zu jenem verhängnisvollen Tag, an dem er beschließt, sein behütetes Zuhause zu verlassen und freiwillig in den Ersten Weltkrieg zu ziehen.



