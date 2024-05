Tim Tiedemann vom AVG Was ein Trierer Abiturient mit seiner Facharbeit über die Jüdin Alice Goldstein erreicht hat

Tim Tiedemann, Abiturient am Auguste-Viktoria-Gymnasium (AVG), brennt eigentlich für die Mathematik. Er hat bereits einen Schein im Frühstudium der Universität Trier im Fach Mathematik gemacht und dort am Mathezirkel, einer Veranstaltung speziell für Schüler, teilgenommen. Doch etwas anderes hat sein Interesse auch schon länger geweckt: „Geschichte ist immer sehr präsent“, sagt er, „vor allem hier in der Stadt Trier“. Daher macht er bei der „AG Kultur und Geschichte“ des AVG mit. Die AG fördert Hochbegabte der Schule und arbeitet mit ihnen an Forschungsprojekten zu verschiedensten Themen. „Geschichte muss erfahrbar gemacht werden. Dann weckt sie Interesse“, sagt Tim Tiedemann. Das habe seine Schule bei ihm erreicht.