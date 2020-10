Musik : Axel Flierl spielt Orgel-Werke in der Konstantin-Basilika

Trier Eine Orgelvesper findet am Samstag, 10. Oktober, um 18 Uhr, in der Ev. Kirche zum Erlöser (Konstantin-Basilika) statt.

Der Besuch des Konzerts ist gemäß der gesetzlich geltenden Corona-Schutzregeln nur mit vorheriger Anmeldung (Name, Adresse, E-Mail / Telefonnummer) beim Gemeindebüro der Ev. Kirchengemeinde Trier möglich (0651 / 9949120-0 oder per E-Mail: trier@ekir.de). Die Anmeldefrist endet am Freitag, 9. Oktober um 18 Uhr. Nach Ablauf der Anmeldefrist sowie nach Erreichen der maximalen Teilnehmerzahl (150 Personen) wird keine Anmeldung mehr entgegengenommen. Eventuell noch freie Plätze können beim Einlass am Samstagabend auch ohne vorherige Anmeldung, unter Eintragung in die Anwesenheitsliste, vergeben werden.