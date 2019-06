Ausbildung : Top-Azubis in Küche, Hotel und Restaurant

Trier Azubis der Hotel- und Gastronomie erhalten Zeugnisse im IHK-Tagungszentrum.

Neben Kerstin Pagan schlossen auch Anna Leisen (Fachkraft im Gastgewerbe), Lydia Maria Sicken (Hotelfachfrau), Patrick Diewald (Restaurantfachmann), Stephanie Steglich (Fachfrau für Systemgastronomie) und Christopher Schulz (Fachpraktiker Küche) als jeweils bester Azubi in ihrem jeweiligem Fach ab. Christopher Schulz (81 Punkte) und Kerstin Pagan (94 Punkte) erhielten für die jeweils beste praktische Prüfung in ihrem Fach eine besondere Auszeichnung, die Uwe Fusenig vom Köcheverein Trier überreichte.

Die Absolventen: Kieren, Maurice, Fachkraft im Gastgewerbe, Hotel Gonzlay, Traben-Trarbach; Leisen, Anna, Fachkraft im Gastgewerbe, Markus Erwin Schwinden, Bitburg; Platz, Sylvia, Fachkraft im Gastgewerbe; Martin Bascunán, Yasmin, Hotelfachfrau, Buckermann GmbH & Co. KG, Bernkastel-Kues; Baytop, Carolyn, Hotelfachfrau, Ute Engel, Wittlich; Franzen, Lisa, Hotelfachfrau, Hotel Deutschherrenhof GmbH, Zeltingen-Rachtig; Stepputat, Janice Gianna, Hotelfachfrau, Hotel Moselpark GmbH, Bernkastel-Kues; Pavón Sánchez, Emilio, Hotelfachmann, Landal GreenParks GmbH, Trier; Gonzalez Vidigal, Monica, Hotelfachfrau, Landal GreenParks GmbH, Trier; Barrientos Hernandez, Yanelis, Hotelfachfrau, B.M. Mosel-Gastronomie, Mülheim (Mosel); Brakonier, Sarah, Hotelfachfrau, Romantik-Jugendstilhotel, Traben-Trarbach; Sartorius, Hagen, Hotelfachmann, Romantik-Jugendstilhotel, Traben-Trarbach; Natus, Clarissa, Hotelfachfrau, Weinromantikhotel Richtershof, Mülheim (Mosel); Zeyen, Michelle, Hotelfachfrau, Dorint GmbH, Biersdorf am See; Pantenburg, Anna-Maria, Hotelfachfrau, Hotel Schneider, Schalkenmehren; Kandels, Pia, Hotelfachfrau, Hotel Augustiner Kloster, Hillesheim; Sicken, Lydia Maria, Hotelfachfrau, Koblenz; Tombers, Ellen, Hotelfachfrau, Vulkanhotel Steffelberg e.K., Steffeln; Emini, Edona, Hotelfachfrau, Mercure Hotel Trier Porta, Trier; Horf, Melanie, Hotelfachfrau, Mercure Hotel Trier Porta, Trier; Ostermann, Benjamin Felix, Hotelfachmann, Mercure Hotel Trier Porta, Trier; Heinen, Isabella, Hotelfachfrau, Dorint GmbH, Biersdorf am See; Schwickerath, Timo Peter, Hotelfachmann, FourSide Hotel Trier GmbH, Trier; Torres, Pedro, Hotelfachmann, Hotel Eurener Hof, Trier; Schmitz, Kathrin, Hotelfachfrau, Hotel Weingut Weis, Mertesdorf; Oberbillig, Christine, Hotelfachfrau, Johannes Kündgen, Mertesdorf; Wildhagen, Adrian, Hotelfachmann, Nells Park Hotel GmbH, Trier; Doepfner, Aghimar, Hotelfachmann, Plaza Carree Hotel GmbH, Trier; Herrig, Alina, Hotelfachfrau, Plaza Carree Hotel GmbH, Trier; Wagner, Vanessa, Hotelfachfrau, Hotel-Weinhaus Weis, Leiwen; Butzen, Diana, Hotelfachfrau, hahn - airport - inn e.K., Lautzenhausen; Flesch, Larissa, Restaurantfachfrau, Moselschlößchen, Traben-Trarbach; Fuchs, Celina, Restaurantfachfrau, Romantik-Jugendstilhotel, Traben-Trarbach; Butzen, Verena, Restaurantfachfrau, Weinhaus Karl Nalbach, Reil; Al-Samarae, Avin, Restaurantfachfrau, Weinromantikhotel Richtershof, Mülheim (Mosel); Henkel, Alina, Restaurantfachfrau, Weinromantikhotel Richtershof, Mülheim (Mosel); Bauer, Annette, Restaurantfachfrau, Landgasthof Michels, Schalkenmehren; Diewald, Patrick, Restaurantfachmann, Landgasthof Michels, Schalkenmehren; Schildgen, Karsten, Restaurantfachmann, Christiane Weides, Neroth; Metzen, Michelle, Restaurantfachfrau, Brasserie Gaststättenbetrieb, Trier; Weber, Oliver, Restaurantfachmann, Josef Anton Cillien, Dudeldorf; Oberbillig, Jana-Maria, Restaurantfachfrau, L. Müller GmbH, Bitburg; Gräfin zu Münster, Sophie-Christine, Restaurantfachfrau, Nells Park Hotel GmbH, Trier; Mees, Andreas, Fachmann für Systemgastronomie, Judith Lukacs, Wittlich; Wyrembski, Kevin, Fachmann für Systemgastronomie, Donna Mia Trier GmbH, Trier; Innis, Jeremy, Fachmann für Systemgastronomie, McDonald‘s Klaus H. Willmanns, Trier; Pohlen, Anabel, Fachfrau für Systemgastronomie, Studierendenwerk Trier, Trier; Steglich, Stephanie, Fachfrau für Systemgastronomie, Systempartner bitcom., Bitburg; Yaramis, Hikmet, Fachmann für Systemgastronomie; Schulz, Christopher, Fachpraktiker Küche (Beikoch), Caritasverband Trier e. V., Mehring; Henkel, Jessica, Fachpraktikerin Küche (Beiköchin), Europäisches Berufsbildungs-, Bitburg; Hochholz, Domenik, Fachpraktiker Küche (Beikoch), Europäisches Berufsbildungs-, Bitburg; Haupt, David, Koch, Buckermann GmbH & Co. KG, Bernkastel-Kues; Popa, Maria, Köchin, hahn - airport - inn e.K., Lautzenhausen; Andrae, Torsten, Koch, Hotel-Restaurant, Reil; Gräff, Thassilo, Koch, Hotel-Restaurant, Reil; Gehlen, Sebastian, Koch, B.M. Mosel-Gastronomie, Mülheim (Mosel); Herges, Sabrina, Köchin, Märchenhotel GmbH, Bernkastel-Kues; Daun, Killian, Koch, Moselschild, Ürzig; Schütze, Jan, Koch, Moselschild, Ürzig; Müllers, Zippora, Köchin, Romantik - Jugendstilhotel, Traben-Trarbach; Heinrichs, Marco, Koch, Landgasthof Michels, Schalkenmehren; Sebe, Alexandra, Köchin, Landhaus Müllenborn, Gerolstein; Schaal, Nico, Koch, Jörg Saxler, Bleialf; Spieler, Kevin, Koch, Schloß-Hotel Kurfürstliches, Daun; Ugo, Moses, Koch, Tiemo Wolff, Kopp; Wildhagen, Alena, Köchin, Mercure Hotel Trier Porta, Trier; Boesen, Axel, Koch, Wolfgang Becker, Trier; Schütz, Kai, Koch, Wolfgang Becker, Trier; Schulz, Nicola, Koch, Wolfgang Becker, Trier; Yzeiraj, Igli, Koch, Berufsausbildungsstätte Don, Welschbillig; Kucharzak, Christoph, Koch, Blesius Garten Betriebs GmbH, Trier; Pehl, Sophia, Köchin, Jörg Diekert, Ayl; Grzeca, Pascal, Koch, Wilhelm Gehlen, Trier; Grossmann, Denis, Koch, GSHD Niederweiler Hof, Trierweiler; Sesterhenn, Tamina, Köchin, GSHD Niederweiler Hof, Trierweiler; Grimm, Adrian, Koch, Thomas Herrig, Meckel; Balle, Julian, Koch, Achim Herrmann, Rittersdorf; Denizer, Mert, Koch, Hotel Römischer Kaiser GmbH, Trier; Pagan, Kerstin, Köchin, Hotel Römischer Kaiser GmbH, Trier; Maes, Maike, Köchin, Hotel Eurener Hof, Trier; Bode, Lea, Köchin, Hotel-Restaurant Saarburger, Saarburg; Rainer, Felix, Koch, Christoph Kaiser, Trier; Maas, Sebastian, Koch, Maria Mangrich, Ockfen; Msaddek, Nizar, Koch, Karl Müller, Mehring; Kämmer, Leonhard, Koch, Nells Park Hotel GmbH, Trier; Müller, Jasmin, Köchin, Nells Park Hotel GmbH, Trier; Kirchhoff, Marcel, Koch, Plaza Carree Hotel GmbH, Trier; Schröder, David, Koch, Plaza Carree Hotel GmbH, Trier; Lang, Timo, Koch, S. Poss GmbH, Niederweis; Dorman, Abdullah , Koch, Dieter Peter Poss, Bitburg; Fischer, Sarina, Köchin, Peter Schmalen, Trier; Hartmann, Nico, Koch, Peter Schmalen, Trier; Pauly, Max, Koch, „Seniorenresidenz, Trierweiler; Dopke, Oliver, Koch, Trägergesellschaft Bistum, Trier; Martin, Salina, Köchin, Vereinigte Hospitien, Trier; Günther, Jürgen, Koch, Fernanda Wahlen, Trier; Demont, Marcel André, Koch, Europäisches Berufsbildungszentrum, Bitburg.