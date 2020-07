TRIER : Azubis entdecken die Lust am Zeitungslesen

Azubis entdecken die Lust am Zeitungslesen

TRIER Seit sieben Jahren nehmen Auszubildende des Trierer Autozulieferers GKN Driveline am Volksfreund-Projekt Zeitung lesen macht Azubis fit teil – mit Erfolg, wie nicht nur die Testergebnisse zeigen.

„Mit Ausbildung deine Zukunft formen“ ist das Motto von GKN Driveline. Der weltweit tätige Autozulieferer, der im Trierer Hafen unter anderem Schmiedeteile für zahlreiche Fahrzeugmarken herstellt, wurde schon mehrfach für sein Ausbildungskonzept ausgezeichnet. Fast jeder Zehnte der rund 470 Mitarbeiter ist ein Azubi, seit der Firmengründung im Jahr 1965 wurden fast 1100 junge Menschen in den verschiedensten Berufen ausgebildet.

Seit sieben Jahren gehört zur Ausbildung – egal, ob für technische oder kaufmännische Azubis – auch die Teilnahme am Projekt „Zeitung lesen macht Azubis fit“ des Trierischen Volksfreunds dazu. Jeweils acht Azubis können dank des Produkts tagesaktuell den Volksfreund lesen, und so ihre Allgemeinbildung und ihr Wissen über die Region steigern. „Aufgrund der langjährigen Erfahrungen können wir sagen, dass unsere Azubis von der täglichen Zeitungslektüre profitieren, das Projekt hat sich absolut bewährt, das zeigen auch Jahr für Jahr die tollen Ergebnisse unserer Azubis bei den Wissenstests im Rahmen des Projekts“, sagt Gregor Münch, Personalverantwortlicher des GKN-Werks in Trier.