Arbeiten bei Ralingen Wegen neuer Fahrbahndecke: Schon wieder Sperrung der B418 im Sauertal

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Erst Ende August war nach mehrwöchiger Sperrung die Sauertalstrecke zwischen Wasserbilligerbrück und Irrel wieder durchgängig befahrbar. Der Grund für die Sperrung damals: Sanierungsarbeiten an der Prümbrücke in Minden. Nun stehen neue Sanierungsarbeiten an. Nicht an einer Brücke, sondern auf freier Strecke bei Ralingen.