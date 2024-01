Umleitung beachten B 418 bei Wintersdorf wegen Hangrutsch voll gesperrt – Aufräumarbeiten zunächst nicht möglich

Laut einem Sprecher der Straßenmeisterei Trier werden an der Stelle auch vorerst keine Arbeiten starten, da die Lage einfach zu gefährlich ist. Es sei weiterhin Erde in Bewegung und es fließt noch zu viel Wasser im Erdrutsch auf die Fahrbahn. Erst wenn das Wetter in der kommenden Woche besser werde, könne man dort auch die Arbeiten zur Beseitigung vornehmen. Solange bleibt die Bundesstraße voll gesperrt. Die Straßenmeisterei appelliert, die Sperrungen auch nicht zur Seite zu schieben. Man komme mit seinem Fahrzeug ohnehin nicht durch und es besteht Lebensgefahr im abgesperrten Gebiet.