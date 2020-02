Die Polizei bittet um Hinweise : Schild auf B 51 bei Aach umgerannt und weitergefahren

Foto: TV/Klaus Kimmling

Trier Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines roten Audis mit BIT-Kennzeichen. Dieser habe am Freitag, 21. Februar, gegen 17 Uhr, auf der B 51, Fahrtrichtung Trier, in Höhe der Abfahrt nach Aach ein Verkehrszeichen überfahren und sei dann in Richtung Trier geflüchtet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken