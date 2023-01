Baustelle : B 51 bei Neuhaus wird saniert: So sieht die Verkehrsführung während den Bauarbeiten aus

Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Trierweiler/ Trier Was verbindet den Kölner Dom und die B 51? Ständig ist irgendetwas kaputt, das saniert werden muss. Nun ist es ein Teilstück der Bundesstraße, für das es keine sinnvolle Umleitungsstrecke gibt.

Die Umfahrung Helenenberg, der Ausbau zwischen Newel und Hohensonne oder die dritte Spur in der Stedemer Senke unweit des Flugplatzes Bitburg. Seit mehr als 20 Jahren wird die Bundesstraße zwischen der Nattenheimer Barriere an der Autobahn 60 im Norden und der A 64 bei Trierweiler im Süden ausgebaut. Vor rund 15 Jahren war ein rund 700 Meter langes Teilstück der B 51 zwischen den Weilern Neuhaus und Hohensonne an der Reihe. Seitdem geht es auf zwei Fahrstreifen Richtung Trier, während es auf einer gen Bitburg geht. Nun muss der Streckenabschnitt saniert werden.

Schäden im Fahrbahnoberhau auf der B51

Warum das so ist, erklärt Peter Braun vom Landesbetrieb Mobilität (LBM). „Bedingt durch den sehr hohen Schwerverkehrsanteil von rund 20 Prozent sind Schäden im Fahrbahnoberbau entstanden, die eine Erneuerung der Asphaltbinder- und -deckschicht erforderlich machen.“ Die LKW würden in der Regel in der gleichen Fahrspur fahren, sagt Braun. Das habe vermutlich zu den Schäden geführt. An der Zählstelle bei Meilbrück werden täglich rund 15.000 Fahrzeuge gemessen.

Info Dauerbaustelle B 51 Vermutlich bis zum Sommer dauern auf der B 51 die Sanierungsarbeiten auf freier Strecke zwischen Bitburg und der A 60 bei Nattenheim. Im Frühjahr kommt dann die Baustelle bei Neuhaus hinzu. Über mehrere Kilometer hinweg ist die Bundesstraße inzwischen kreuzungsfrei und dreispurig ausgebaut. Einzig in Welschbillig-Windmühle durchschneidet die Straße noch in nahezu unverändertem Zustand den Weiler. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro stunde. Es gibt zwar Überlegungen. Das Vorhaben ist jedoch noch nicht einmal im Bundesverkehrswegeplan enthalten.

An dieser Stelle wird der ein oder andere Verkehrsteilnehmer sicher einwenden, dass die Straße zwischen X und Y sich in einem viel schlechteren Zustand befindet. Das mag sein, ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass dieser Abschnitt zwischen Neuhaus und Hohensonne laut standardisierter Zustandserfassung und -bewertung auf Bundesfernstraßen in einem nicht mehr akzeptablen Zustand ist. Bei der Zustandserfassung werden mit Messfahrzeugen die Quer- und Längsebenheit, die Griffigkeit sowie das Oberflächenbild erfasst und aufgezeichnet.

B-51-Arbeiten ohne Umleitung: So funktioniert es bei Neuhaus

Der Streckenabschnitt der B 51, auf dem die Arbeiten stattfinden. Foto: TV/Typoserv

Wohl am schnellsten ginge es, wenn man für die Sanierung das Bundesstraßen-Teilstück komplett sperren würde. Doch wohin mit 15.000 PKW und LKW? Örtliche Umleitungsstrecken gibt es keine. Im Gegenteil. Die parallel zur Bundesstraße laufende Kreisstraße zwischen Newel und Aach ist viel zu schmal. Das lässt sich immer wieder beobachten, wenn bei Unfällen auf der B 51 Verkehrsteilnehmer den Schleichweg über die Kreisstraße nutzen. Auch die Strecke über Ralingen-Kersch ist für größere Verkehrsmengen ungeeignet.

Beim LBM sieht man die Sache ähnlich. Weder eine kleinräumige Umleitung noch eine halbseitige Verkehrsführung mit Ampelregelung sei möglich oder sinnvoll, sagt Braun. „Daher haben wir uns entschlossen, eine Verkehrsführung auf der bestehenden B 51 zu ermöglichen.“

Damit Sanierungsarbeiten und Verkehr sich nicht allzu sehr ins Gehege kommen, wird deshalb zunächst die vorhandene Fahrbahn um bis zu 2,90 Meter verbreitert. Dadurch sei es möglich, dass der Verkehr jeweils mit einer Fahrspur in jede Richtung ohne Ampelanlage durch die Baustelle geführt werden kann. „Somit dürften die Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer überschaubar sein. Umleitungen sind nicht notwendig“, sagt LBM-Mann Braun.

Lesen Sie auch Ein neuer Belag ist fällig : Bundesstraße 51 bei Trierweiler wird saniert - Umleitung über A 64

Der Beginn der Bauarbeiten ist für März geplant. Nach drei Monaten sollen die Arbeiten abgeschlossen werden. Der Landesbetrieb Mobilität rechnet mit Kosten in Höhe von rund 900.000 Euro.

Temperaturabgesenkter Asphalt kommt zum Einsatz