Kordel/Welschbillig Am Morgen war die Straße dicht

Diesmal geschah es ohne die sonst übliche Ankündigung: Als Bewohner von Welschbillig, Kordel oder Hofweiler am Morgen des 24. August per Auto zu ihren Arbeitsstellen oder zu Besorgungen starten wollten, standen sie plötzlich vor rot-weißen Warnbaken mit dem Durchfahrt-Verboten-Schild und dem Zusatz „Anlieger frei bis Baustelle – keine Wendemöglichkeit“. Stattdessen wurden sie auf eine weiträumige Umleitung verwiesen. Ärgerlich für viele der nicht informierten Betroffenen, denn sie waren ahnungslos in die Umleitungsfalle geraten und nicht wenige kamen zu spät ans Ziel. Gesperrt waren die B 422 Kordel-Welschbillig und die Kreisstraße Kordel-Hofweiler.