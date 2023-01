Verkehr : Warum die Arbeiten auf der B51 zwischen Konz und Trier stillstehen

Die Baustelle zwischen Trier und Konz bleibt wohl vorerst. Wegen Reparaturarbeiten an einer Asphaltmischanlage kann die Firma auch vorerst nicht weiter arbeiten. Foto: TV/Christian Kremer

Trier/Konz Zwei Spuren der Bundesstraße zwischen Konz und Trier sind nach wie vor wegen Bauarbeiten gesperrt. Allerdings arbeitet dort zurzeit niemand. Die Redaktion hat nachgehakt, wo das Problem liegt.

Mehr als 20.000 Fahrzeuge müssen sich weiterhin auf zwei von eigentlich vier Spuren tagtäglich durch die Baustelle auf der B51 zwischen Konz und Trier zwängen. Vor allem im Berufsverkehr morgens in Richtung Trier und spätnachmittags aus der Stadt heraus kommt es da schon mal zu Staus, die über den üblichen Ärger im Berufsverkehr hinausgehen. Schließlich fällt schon an der Ampel zur Pellinger Straße eine Spur weg. Die Autofahrer müssen sich auf eine Spur Richtung Konz einfädeln, statt zwei nutzen zu können.

Seit ein paar Wochen – kurz vor Weihnachten hat die Baufirma ihre Arbeit eingestellt – passiert nichts mehr auf der Baustelle. Die schweren Walzen und Bagger stehen herum, Arbeiter sind nicht zu sehen. Das Projekt steht vollkommen still im Gegensatz zu den Autofahrern, die sich über die Engstelle ärgern. Während diese den Bereich wenigstens langsam durchqueren können, kommen die Arbeiten seit fast drei Wochen gar nicht mehr voran.

Woran hakte es auf der B 51 zwischen Konz und Trier?

Seit der Woche vor Weihnachten herrscht auch Funkstille über Details, wie es denn weitergehen soll. Dabei läuft das Projekt seit September und sollte eigentlich bis Ende 2022 abgeschlossen werden. Dass daraus nichts geworden ist, hat Peter Braun vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) im Dezember damit erklärt, dass die Asphalt-Mischanlage in Trier-Pfalzel defekt sei und kein Asphalt mehr geliefert werden könne. Diese Probleme seien nicht kurzfristig zu beheben. Einen Zeitplan hat der LBM da nicht in Aussicht gestellt.

Auf erneute TV-Anfrage im Januar erklärt Braun, dass die Maschine immer noch defekt sei. Und die Anlage sei auch den ganzen Februar noch planmäßig geschlossen. Alternative Quellen für den Asphalt sieht der LBM-Mann nicht. „Wir wollen Recyclingmaterial verwenden, das gleiche Material, das wir im Rest der Strecke genutzt haben und nicht verschiedene Mischsorten“, sagt Braun. Bei den unteren Asphaltschichten könne man noch Asphalt aus unterschiedlichen Rezepturen nutzen. „Aber je anspruchsvoller die Schicht wird, desto eher müssen die gleiche Rezeptur und die gleichen Zusatzstoffe gewählt werden“, betont er.

Wie die niedrigen Temperaturen den Straßenbau auf der B 51 beeinflussen

Planmäßig ist die Mischanlage in Pfalzel laut Braun am 27. Februar wieder mischbereit. Der LBM versuche aber, früher an den Asphalt für die B51 zu kommen. Zumindest in der nächsten Woche würde das jedoch ohnehin nichts bringen, weil wegen der sinkenden Temperaturen ohnehin kein Asphalt eingebaut werden kann.

Und niedrige Temperaturen waren wohl auch schon Anfang Dezember im vergangenen Jahr der Grund dafür, dass die Asphaltmischanlage ausgefallen ist. Ein Sprecher der Firma, welche die Anlage in Pfalzel betreibt, erklärt gegenüber der Redaktion: „Fakt ist, dass wir im Zusammenhang mit den niedrigen Temperaturen einen Schaden an der Anlage haben.“ Bei der Instandsetzung der Maschine sei die Firma auf externe Fachleute angewiesen, mit denen Reparaturtermine vereinbart werden müssten. Deshalb könne er keinen Termin nennen, an dem die Anlage wieder in Betrieb sei. „Wir versuchen, das so schnell wie möglich zu regeln“, sagt der Unternehmenssprecher.

Im Gespräch erläutert er auch, dass Anlagen und schwere Maschinen in der Baubranche ohnehin in der Regel im Januar und Februar gewartet würden. Auch die Raffinerien, aus denen Asphaltmischbetriebe ihr Bitumen bekommen, hätten ihre Wartungszeiten in diesen kalten Monaten.

Sebastian Quillmann, Pressesprecher des Deutschen Asphaltverbands, bestätigt die Aussagen der Firma. „Asphaltmischanlagen nehmen im Januar und Februar ihre Winterreparaturen vor, da in dieser Zeit witterungsbedingt weniger Straßenbaustellen aktiv sind“, sagt er. „Sie halten auch weniger Bitumen vorrätig, da es kostenintensiv heiß gelagert werden muss.“ Entsprechend priorisierten die Raffinerien derzeit die Herstellung von Bitumen niedriger. „Zudem hat der Ukraine-Krieg einen negativen Einfluss auf die Bitumenversorgung in Deutschland“, sagt Quillmann.