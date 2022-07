Vollsperrung : Vollsperrung für zehn Wochen auf der B 53: Was das für den Auto- und Busverkehr bedeutet

Foto: Marcus Hormes

Longen/Mehring-Lörsch Lange Umleitungen und entfallene Bushaltestellen: Die Vollsperrung auf der B 53 zwischen Longen und Mehring-Lörsch startet am Dienstag. In zehn Wochen sollen 1,4 Kilometer entlang der Mosel saniert werden. Was das für den Auto- und Busverkehr bedeutet.