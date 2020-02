Frühstück : Treffpunkt für Eltern mit Kindern in Trier

Trier Ein Treffpunkt für Eltern mit ihren Kindern zum Frühstücken und Reden in gemütlicher Runde bietet das Familienzentrum in Trier (FaZit) in der Balduinstraße 6 im Haus der Familie in Trier an.



Das nächste „Baby-Frühstück“ findet am Montag, 2. März, von 10 bis 12.30 Uhr statt. Die Teilnahme kostet 6 Euro.