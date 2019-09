Bildung und Familie : Wickeln, füttern, wiegen: Trierer Teenies testen Elterndasein

Trier Achtklässlerinnen der Integrierten Gesamtschule Trier (IGS) haben sich bei einem Johanniter-Schulprogramm mit lebensechten Babysimulatoren als Teenie-Mamas ausprobiert. Ein herausfordernder Selbstversuch mit Tränen, Schweiß und viel Geschrei.

Noch herrscht Ruhe: Alle „Babys“ liegen im Kreis vor ihren jungen „Mamas“, frisch gewickelt und friedlich. Per Erkennungschip am Handgelenk sind die Schülerinnen mit ihren „Kleinen“ verbunden. Nur auf die jeweilige Teenie-Mutter reagieren die Simulatoren, die aussehen und sich verhalten wie drei Monate alte Säuglinge. Nur sie kann das gleich aufkommende Geschrei stillen – oder verschlimmern. Die rosarote Brille im Blick auf eine frühe Mutterschaft hat sich nach 24 Stunden in der Gruppe schon deutlich eingetrübt: „Ich habe es mir viel einfacher vorgestellt“, sagt die 13-jährige Lucie Koch mit müden Augen. Immerhin kann sie noch lachen. Ein anderes Mädchen hat schon an diesem Morgen unter Tränen auf- und ihren Säugling abgegeben.