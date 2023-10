Hilfe in existenziellen Krisen Die Trierer Babyklappe: 20 Säuglinge in 23 Jahren

Trier · Es kommt sehr selten vor, aber wenn, dann sind die Umstände dramatisch: In der Trierer Babyklappe sind in den vergangenen 23 Jahren rund 20 Babys abgegeben worden. Warum das Projekt umstritten ist und was mit den Kindern anschließend passiert.

22.10.2023, 11:10 Uhr

Seit dem Jahr 2000 gibt es in der Kindereinrichtung Ruländer Hof in der Trierer Böhmerstraße eine Babyklappe. Säuglinge können dort anonym abgelegt werden. Foto: Christiane Wolff

Es ist ein massives Tor aus grauen Eisenstäben. Wenn man die Klinke drückt, springt das Schloss allerdings problemlos auf. Noch nie in den vergangenen 23 Jahren war die Tür abgesperrt. Erst recht nicht nachts. Denn nachts werden die Kinder gebracht.