Konzert : Backstage in der Karlsmühle

Mertesdorf Die Musiker der Band Backstage präsentieren am Mittwoch, 29. Januar, 20 Uhr, in der Karlsmühle in Mertesdorf Songs der vergangenen 50 Jahre sowie Country & Irish Folk zum Mitsingen, Tanzen, und Feiern.

