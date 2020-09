Freizeit : Das Bad an den Kaiserthermen in Trier öffnet am 1. Oktober

info

Die Freibadsaison neigt sich dem Ende entgegen. Im Südbad ist der letzte Badetag am Dienstag, 15. September. Das Amt für Schulen und Sport betont, dass der Badebetrieb trotz der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie reibungslos verlief. Die überwiegende Zahl der Gäste haben Verständnis für die aktuelle Situation gezeigt und sich an die vorgegebenen Schutz- und Hygieneregeln gehalten. Das Nordbad, das täglich in drei Zeitfenstern von 8 bis 11 Uhr, 12 bis 15 und 16 bis 19 Uhr besucht werden kann, bleibt noch bis einschließlich Sonntag, 27. September, geöffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Bäder erst am 20. Juni geöffnet werden. Für beide Einrichtungen hat das Amt für Schulen und Sport ein Hygiene- und Betriebskonzept erarbeitet, um das Infektionsrisiko niedrig zu halten.